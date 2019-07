Fête des Vignerons in Vevey beginnt

Nach jahrelanger Vorbereitung wird am (heutigen) Donnerstag in Vevey VD die Fête des Vignerons 2019 eröffnet. Auftakt des rund dreiwöchigen Volksfests bildet der Umzug der Bruderschaft der Winzer durch das Städtchen am Genfersee am frühen Nachmittag.