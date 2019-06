Fleischschmuggler in Kreuzlingen TG und Au SG erwischt Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) haben in Kreuzlingen TG und in Au SG Schmuggler erwischt, die knapp 500 Kilogramm Fleisch unverzollt in die Schweiz einführen wollten. Sie wurden mit mehreren tausend Franken gebüsst.

Diese Pakete mit 120 Kilogramm Fleisch und Fleischwaren schmuggelte ein Portugiese in seinem Auto über Kreuzlingen TG in die Schweiz. (Bild: Eidgenössische Zollverwaltung)

(sda)

Ein Portugiese wurde am vergangenen Samstag in Altishausen TG kontrolliert. In seinem Auto kamen Pakete mit 120 Kilogramm Fleisch und Fleischwaren zum Vorschein, die der Mann aus Portugal über Deutschland und Kreuzlingen TG in die Schweiz geschmuggelt hatte, wie die EZV am Mittwoch mitteilte.

Die Kontrolleure zogen einen Teil des Fleisches ein und vernichteten es. Für den Rest musste der Mann Zoll und Mehrwertsteuer nachzahlen. Zudem erhielt er eine Busse von mehreren tausend Franken.

Einen Tag später erwischten Mitarbeiter der EZV am Grenzübergang Au im St. Galler Rheintal zwei Griechen, die in ihrem Lieferwagen 335 Kilogramm Fleisch transportierten, das für den Transit nach Deutschland bestimmt war. Weil das Fleisch nicht ordnungsgemäss deklariert war, wurden die beiden Griechen ebenfalls gebüsst.