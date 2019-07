Franke Gruppe übernimmt italienischen Kaffeemaschinenhersteller

Die Schweizer Franke Gruppe hat eine Mehrheitsbeteiligung am italienischen Kaffeemaschinenhersteller Dalla Corte S.R.L. übernommen. Beide Unternehmen sollen auch in Zukunft am Markt eigenständig auftreten. Finanzielle Details zur Transaktion werden keine genannt.