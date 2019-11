Friedliche Kurdendemonstration mit rund 2000 Teilnehmenden in Basel

In der Basler Innenstadt haben am Samstagnachmittag rund 2000 Menschen gegen die Kriegshandlungen in den Kurdengebieten im nördlichen Syrien demonstriert. Die Kundgebung war bewilligt, was Politiker aus dem rechten Spektrum im Vorfeld scharf kritisiert hatten.