Fussgängerin in Einsiedeln von Auto lebensbedrohlich verletzt

Ein 24-jähriger Autolenker hat am Dienstagabend in Einsiedeln SZ eine Fussgängerin angefahren. Die 89-jährige Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Rega brachte sie in eine Spezialklinik.