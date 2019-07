Geduldprobe auf der Reise durch den Gotthard-Strassentunnel

Langes Warten vor der Tunneldurchfahrt: Die Reise auf der A2 hat am Samstag erneut Geduld erfordert. Am Morgen und am Vormittag standen vor dem Gotthard-Nordportal auf zehn Kilometern Autos. Bis am Mittag waren waren es dann auch vor dem Südportal sechs Kilometer.