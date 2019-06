Genf zieht sein E-Voting-System vor eidgenössischen Wahlen zurück Der Kanton Genf stellt sein auch von den Kantonen Aargau, Bern und Luzern genutzte E-Voting-System per sofort ein. Dies teilte die Luzerner Staatskanzlei mit. Damit stehe dieser Abstimmungskanal für die eidgenössischen Wahlen doch nicht zur Verfügung.

Am Computer kann nicht mehr abgestimmt werden: Der Kanton Genf stellt sein von mehreren weiteren Kantonen genutzte E-Voting-System ein. (Bild: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA)

(sda)

Ende November 2018 kündigte der Kanton Genf an, sein E-Voting-System nicht mehr weiterzuentwickeln und den Betrieb auf Februar 2020 ganz aufzugeben. Nun habe der Genfer Staatsrat in Absprache mit den Kantonen Aargau, Bern und Luzern entschieden, das System sofort einzustellen, heisst es in der Mitteilung der Luzerner Staatskanzlei.