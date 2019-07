Gesamtbundesrat muss sich bei Besuch in Stans Kritik anhören

Albert Frank, Organisator der Protestaktion. (Bild: Kari Kälin, Stans, 5. Juli 2019)

Angestellte der Pilatus Flugzeugwerke bei einer Aktion anlaesslich des Apero mit der Bevoelkerung des Kanton Nidwalden, waehrend einer Bundesratsreise in die Zentralschweiz, am Freitag, 5. Juli 2019, in Stans. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

Bundespräsident Ueli Maurer trifft anlässlich des Bundesratsbesuchs in Stans ein und wird unter anderem von Landammann Alfred Bossard (rechts) begrüsst. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(Bild: Christian H. Hildebrand, Stans, 5. Juli 2019)

Bundesrat Ignazio Cassis, mitte, anlaesslich des Apero mit der Bevoelkerung des Kanton Nidwalden, waehrend einer Bundesratsreise in die Zentralschweiz, am Freitag, 5. Juli 2019, in Stans. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

Bundespraesident Ueli Maurer, links, im Gespraech bei seinem Grusswort anlaesslich des Apero mit der Bevoelkerung des Kanton Nidwalden, waehrend einer Bundesratsreise in die Zentralschweiz, am Freitag, 5. Juli 2019, in Stans. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

(Bild: Christian H. Hildebrand, Stans, 5. Juli 2019)

Angestellte der Pilatus Flugzeugwerke bei einer Aktion waehrend des Grusswortes von Bundespraesident Ueli Maurer anlaesslich des Apero mit der Bevoelkerung des Kanton Nidwalden, waehrend einer Bundesratsreise in die Zentralschweiz, am Freitag, 5. Juli 2019, in Stans. (KEYSTONE/Urs Flueeler)