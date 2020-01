Abstimmung über besseren Schutz für Homosexuelle: Das neue Gesetz soll Suizidgedanken verscheuchen

Schränkt die Ausdehnung des Diskriminierungsschutzes auf die sexuelle Orientierung die Meinungsfreiheit zu stark ein? Diese Streitfrage erregte die Gemüter bereits im Vorfeld der Abstimmung über die Antirassismusstrafnorm, die das Volk 1994 mit 54,6 Prozent Ja-Stimmen guthiess.

Strafbar ist diskriminierendes Verhalten, wenn es menschenverachtend und vorsätzlich ist sowie in der Öffentlichkeit passiert. An der Medienkonferenz des Bundesrats betonte Justizministerin Karin Keller-Sutter, das Antirassismusgesetz werde sehr zurückhaltend angewendet. Ein Blick in die Datenbank der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus bestätigt ihren Eindruck. Von 1995 bis 2018 registrierte sie 910 Fälle, in denen sich die Justiz mit der Antirassismusstrafnorm zu befassen hatte. 573 Mal, in zwei Drittel aller Fälle, kam es zu einer Verurteilung. 2018 wurden 19 Personen wegen Rassismus verurteilt. Zum Vergleich: Wegen Beschimpfung handelten sich im gleichen Jahr mehr als 3000 Personen eine Verurteilung ein.

Das Bundesgericht in Lausanne betont den hohen Stellenwert des freien Wortes im Rahmen des Antirassismusgesetzes. In einer Demokratie sei es von zentraler Bedeutung, dass auch Standpunkte vertreten würden, die für viele schockierend wirkten. Und: «Werden durch eine extensive Auslegung der Normen des Strafrechts zu hohe Anforderungen an kritische Äusserungen gestellt, besteht die Gefahr, dass auch begründete Kritik nicht mehr vorgebracht wird.»

Ein Beispiel: Eine Person beschimpfte vor einem Restaurant eine Gruppe als «Huere Albaner» und «Scheiss-Jugos». Sie wurde freigesprochen, weil das Gericht die Herabsetzung der Menschenwürde im Sinne der Strafnorm nicht als gegeben sah.

Letztmals für grössere Schlagzeilen sorgte das Gesetz, als das Bundesgericht den damaligen SVP-Generalsekretär Martin Baltisser und seine Stellvertreterin Silvia Bär für die Inseratenkampagne «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» im Wahlkampf 2011 verurteilte. Am häufigsten geraten Privatpersonen in Konflikt mit der Antirassismusstrafnorm. Die Opfer sind in den meisten Fällen Juden, auch Schwarze sind sehr stark davon betroffen. (kä)