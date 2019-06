Grosser Sachschaden nach Brand in Sägewerk im Jura

Bei einem Brand in einem Sägewerk im Norden des Kantons Jura ist am Dienstag grosser Sachschaden entstanden. Das Feuer auf dem Areal des Unternehmens in Vindlincourt war nach zwei Explosionen in einem Lager mit Holzschnitzeln ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.