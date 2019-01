Grosser Schaden nach Brand in Schreinerei in Rüschlikon ZH

Ein Grossbrand in einer Holzbaufirma in Rüschlikon ZH hat am Mittwochabend Schaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken angerichtet. Die betroffene Schreinerei wurde stark beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Verletzt wurde niemand.