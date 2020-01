Guaido fordert von Schweiz Aktionen gegen illegalen Goldabbau Der selbsternannte venezolanische Präsident und Oppositionsführer Juan Guaido will, dass die Schweiz gegen den illegalen Goldabbau im Amazonasgebiet vorgeht. Er beschuldigte diejenigen, die diese Ressource kaufen, kriminelle Gruppen zu finanzieren.

Der venezolanische Oppositionspolitiker Juan Guaido am diesjährigen WEF in Davos. KEYSTONE/AP/TS

(sda)

Bei einem Auftritt am Weltwirtschaftsforum (WEF) am Donnerstag in Davos sagte der venezolanische Oppositionspolitiker Juan Guaido, dass er von der Schweiz erwarte, dass sie sich im Kampf gegen den illegalen Goldabbau im Amazonsgebiet engagiert. Vor allem allem dessen Finanzierung solle die Eidgenossenschaft unterbinden.

Das Geld, das aus diesen Aktivitäten generiert wird, flösse in die Taschen der venezolanischen Regierung unter Nicolas Maduro sowie der Guerillagruppe «Nationale Befreiungsarmee» (ELN) in Kolumbien. Die Schweiz ist nach wie vor der grösste Goldhandelsmarkt der Welt und Gold ist ein wichtiger Bestandteil der Exporte des Landes.

Zusätzlich bat der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, der von mehreren Dutzend Ländern als vorläufiges Staatsoberhaupt anerkannt wird, die internationale Gemeinschaft darum, sein Land nicht im Stich zu lassen.

Die «Diktatur» von Maduro

Sein Heimatland müsse man angesichts der «Diktatur» von Präsident Nicolas Maduro «befreien». «Menschen sind inhaftiert, bloss weil ich hierher gekommen bin», fügte er hinzu. Er kritisierte die Verfolgung von regimekritischen Abgeordneten in Venezuela durch das Regime von Maduro.

Die politische Krise in Venezuela hatte zu grossen Spannungen zwischen Präsident Maduro und US-Präsident Donald Trump geführt, der Juan Guaido als Staatsoberhaupt betrachtet.

Die Schweiz ihrerseits erkenne Staaten an, nicht Regierungen. «Herr Guaido ist der legitime Präsident des venezolanischen Parlaments», sagte Bundesrat Ignazio Cassis am Donnerstag vor der Presse. «Wir heissen ihn in dieser Rolle willkommen», sagte der Magistrat.