Happy End im «Gipfeli Gate» am Rande des Berner Gurtenfestivals

Eine Lokalposse am Rand des Berner Gurtenfestivals nimmt ein glückliches Ende: Der Regierungsstatthalter hat den Betreibern einer Bäckerei am Fusse des Gurtens nach langem Hin und Her erlaubt, Backwaren zu nächtlicher Stunde an Festival-Heimkehrer zu verkaufen.