Historische Holzbrücke in Olten wird nach Brand nun saniert

Nach dem Brand der Holzbrücke in Olten SO beginnt am Montag die Sanierung des historischen Aareübergangs. Die gesamten Arbeiten für das Oltner Wahrzeichen kosten 1,82 Millionen Franken. Eine Sprühflutanlage unter dem Holzboden soll Glimmbrände verhindern.