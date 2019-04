Historische Ju-52 sollen erst 2021 wieder fliegen

Absturz in den Zugersee vor 75 Jahren: Eine Gedenktafel für Mut und Selbstlosigkeit

Zum 75. Jubiläum der Notwasserung eines US-Bombers hielt Stadtpräsident Karl Kobelt vor zahlreichen Gästen eine Rede – just an dem Ort, an dem der Pilot 1944 an Land kletterte. Am Vorabend hielt Oskar Rickenbacher den lange erwarteten Vortrag.