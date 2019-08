Hochdorf schreibt Riesenverlust im ersten Halbjahr Der Milchverarbeiter Hochdorf hat ein enorm schwieriges Halbjahr hinter sich. Unter dem Strich resultierte ein riesiger Verlust. Und das Unternehmen ist nun auf Geldsuche.

Der Milchverarbeiter Hochdorf hat in einem enorm schwierigen ersten Halbjahr unter dem Strich einen riesigen Verlust erlitten. (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda/awp)

Hochdorf selber schreibt am Dienstag von einer «ernstzunehmenden Krise», in der sich das Unternehmen befinde. Der Grund dafür seien hauptsächlich die Probleme der 51-Prozent-Tochter Pharmalys, die sich deutlich schlechter als erwartet entwickelt habe. In der Folge hätten wegen einer Neubeurteilung der Geschäftsrisiken bei Pharmalys erhebliche Debitorenrückstellungen gebildet und Wertberichtigungen vorgenommen werden müssen.

Konkret verringerte sich der Umsatz des Gesamtkonzerns im ersten Semester 2019 um knapp 14 Prozent auf 242,9 Millionen Franken, was mit dem geringeren Umsatz bei Phamalys und den Debitorenrückstellungen erklärt wird. Die Gewinnzahlen sind auf allen Stufen tiefrot: Konkret weist das Innerschweizer Unternehmen einen EBIT von -52,4 Millionen (VJ +2,9 Mio) und einen Reinverlust von 63,6 Millionen (VJ -2,2 Mio) aus.

Der Verlust an sich ist keine Überraschung, nachdem das Unternehmen im Mai ein «deutlich schlechteres Halbjahresergebnis» und dann im Juli ein «massiv schlechteres Halbjahresergebnis» in Aussicht gestellt hatte. Analysten hatten allerdings im Vorfeld mit nicht ganz so schlechten Zahlen gerechnet.

Schon im Juli hatte Hochdorf eine komplette Neuausrichtung angekündigt. Wie der Milchverarbeitungskonzern damals mitteilte, will er sich künftig auf das wachstumsstarke Geschäft mit Babynahrung konzentrieren. Für die eigene Vermarktungsorganisation Pharmalys würden «alle strategischen Optionen» geprüft. Dies wird nun bestätigt. Man arbeite «mit Hochdruck» daran.

Zusätzlicher Kredit angestrebt

Mit diesen Resultaten erhöhte sich die Nettoverschuldung laut den Angaben um knapp 20 Millionen auf 174,2 Millionen Franken, und die Eigenkapitalquote reduzierte sich auf 38,5 von 48,8 Prozent.

Weil sich die massive Verschlechterung der Geschäftsentwicklung und eine Verletzung der Kreditbedingungen per Mitte Jahr abgezeichnet habe, sei die bestehende Finanzierung mit den Banken neu verhandelt worden, heisst es weiter. Der Konsortialkredit in Höhe von 151 Millionen sei bis zum 31. Oktober 2019 verlängert und die Kreditbedingungen zeitweilig ausser Kraft gesetzt worden.

Um den geplanten Umbau der Gruppe voranzutreiben, strebe die Gesellschaft nun aber eine weitere Verlängerung des Konsortialkredites sowie den Abschluss einer zusätzlichen Kreditfazilität in Höhe von 40 Millionen an.

Ausblick wenig konkret

Wenig konkret ist entsprechend der Ausblick. Die Gruppe stehe vor «grossen Herausforderungen» und die Festlegung einer Endjahresprognose sei daher schwierig. Umsetzungsgrad und -tempo der ergriffenen Massnahmen, insbesondere jene bei Pharmalys, würden einen bedeutenden Einfluss auf den Erlös, das Betriebs- und das Nettoergebnis haben, heisst es weiter.

Die eingeleiteten Massnahmen zur Neuausrichtung und Restrukturierung würden das Jahresergebnis aber so oder so stark belasten. Die notwendigen Abschreibungen und Rückstellungen seien jedoch bereits im Halbjahresergebnis «bestmöglich abgebildet». Zudem erhofft sich das Management erste Effekte aus den angelaufenen Sparmassnahmen.