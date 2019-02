«How To Train Your Dragon 3» bleibt an der Spitze

Die Kinoeintritte sind am Wochenende in der Schweiz im Vergleich zur Vorwoche um über einen Drittel eingebrochen. Darunter litt auch die Drachenromanze «How To Train Your Dragon 3: The Hidden World». Insgesamt lag sie trotzdem weiterhin vorn.