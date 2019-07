In Cham ZG gestohlene Luxuskarosse in Moskau gefunden

Sechs Jahre nach seinem Verschwinden in Cham ist ein Luxusauto in der russischen Hauptstadt Moskau aufgetaucht. Das über 200'000 Franken teure Fahrzeug wurde bereits in die Schweiz zurückgeführt. Es hat nun 80'000 Kilometer auf dem Tacho.