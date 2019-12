In Kirchberg SG gefundener Toter hatte Drogen-Fingerlinge im Bauch

Der in Kirchberg SG gefundene unbekannte Tote war ein Drogenkurier. Der Mann hatte mehrere 100 Gramm in Fingerlinge verpacktes Kokain im Bauch und starb an einem Darmdurchbruch. Seine Identität ist nach wie vor nicht bekannt.