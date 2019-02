Intercity-Zug aus Deutschland in Basel entgleist In Basel ist am Sonntagabend ein Intercity-Zug (ICE) der Deutschen Bahn (DB) entgleist. Verletzt wurde niemand, wie die SBB auf Twitter mitteilten. Die Reisenden würden evakuiert.

In Basel ist am Sonntagabend ein Intercity-Zug (ICE) der Deutschen Bahn (DB) entgleist. Verletzt wurde niemand. (Bild: KEYSTONE/AP DPA/MATTHIAS BALK)

(sda)

Beim verunfallten Zug handelt es sich um den ICE 373, der von Berlin Ostbahnhof nach Interlaken Ost unterwegs war, sagte ein DB-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Aus den Schienen gesprungen seien der Triebkopf und ein Wagen.

Entgleist ist der Zug um 20.50 Uhr nach dem Badischen Bahnhof auf der Fahrt in Richtung Basel SBB in der Nähe des Bethesda-Spitals. Nach dem Unfall blieb die Strecke zwischen Basel SBB und dem Badischen Bahnhof in beiden Richtungen gesperrt.

Mehrere Züge fielen in der Folge aus. Wie lange der Streckenunterbruch zwischen der Schweiz und Deutschland dauern wird, war zunächst offen.