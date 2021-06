Schweizer Luftwaffe Ist der Kampfjet-Entscheid gefallen? Das VBS soll sich für eines der beiden US-Flugzeuge entschieden haben Die Schweiz prüft vier Kampfjets, um ihre Flotte zu erneuern. Nun soll das VBS einen Entscheid gefällt haben. Gemäss Recherchen der SRF-«Rundschau» kommt eines der beiden US-amerikanischen Modelle zum Zug.

Das US-amerikanische Modell F-35. KEY / AP South Korea Defense Acquisition Program Administration

Das Departement Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS, soll sich für den Kampfjet F-35 entschieden haben. Das wollen drei voneinander unabhängige Quellen gegenüber der «Rundschau» von SRF bestätigt haben. Gleiches berichtet die NZZ. Hersteller des Jets ist die US-Firma Lockheed Martin. Der Bundesrat soll demnächst über den Antrag von Verteidigungsministerin Viola Amherd entscheiden.

Vier Kampfjets waren in der engeren Auswahl beim VBS und dem Bundesrat:

- der F-35A von Lockheed Martin, USA

- der F/A-18 Super Hornet von Boeing, USA

- der Eurofighter von Airbus, europäisches Konsortium

- der Rafale von Dassault, F.

Die Kampfjet-Beschaffung war auch Thema am Treffen des US-Präsidenten in der Schweiz. Joe Biden hatte die Modelle der beiden amerikanischen Hersteller Lockheed Martin und Boing gelobt. Boeing war mit ihrem F/A-18 Super Hornet im Rennen. Bundespräsident Guy Parmelin hatte beim Treffen von letzter Woche mit Biden in Genf gesagt, dass die Schweiz die Modelle unabhängig prüfen werde.

Schon der französische Präsident Emanuel Macron hatte bei der Schweiz für den Rafale geworben und Einfluss auf den Entscheid zu nehmen versucht, als er letztes Jahr Bundesrat Alain Berset an die Militärparade zum Nationalfeiertag Frankreichs eingeladen hatte.

Welcher Kampfjet am Ende tatsächlich das Rennen macht und den Schweizer Luftraum dereinst sichern wird, das ist noch nicht definitiv. Der Bundesrat entscheidet am 23. oder 30. Juni. Die Linke hat bereits angekündigt, eine Initiative zu lancieren, um den Kauf eines amerikanischen Kampfjet zu verhindern. (jk)

Update folgt...