Jeder vierte EU-Bürger kann sich keine Ferienreise leisten

In der EU konnten es sich im vergangenen Jahr 28,3 Prozent der Bürger nicht leisten, eine Woche in die Ferien zu gehen. Vor fünf Jahren waren es noch knapp 40 Prozent gewesen. Die Schweden sind mit 9,7 Prozent Ferienlosen die Privilegiertesten in der EU.