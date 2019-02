Jonas Projer verlässt die «Arena» und geht zu Ringier

Journalist und «Arena»-Moderator Jonas Projer verlässt Schweizer Radio und Fernsehen SRF und geht zum Medienhaus Ringier. Er wird in der Blick-Gruppe die Leitung des «Projekts Blick TV» übernehmen. Die Stelle tritt er spätestens am 1. September an.