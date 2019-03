Julius Bär übernimmt Mehrheit an NSC Asesores Die Bankengruppe Julius Bär stockt ihre Beteiligung am mexikanischen Vermögensverwalter NSC Asesores zu einem ungenannten Betrag auf 70 Prozent auf. Bisher betrug der Anteil 40 Prozent.

Die Bankengruppe Julius Baer baut ihre Präsenz in Mexiko weiter. (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI)

(sda/awp)

Die Transaktion verhelfe dem Gewinn pro Aktie von Julius Bär zu einem sofortigen Zuwachs, teilte das Institut am Montag mit. Der Einfluss auf die Kapitalquoten der Gruppe werde gering ausfallen.

An NSC Asesores, einem der grössten unabhängigen Vermögensverwalter in Mexiko, ist Julius Bär seit 2015 beteiligt. Die mexikanische Gesellschaft verwaltet den Angaben zufolge Kundenvermögen von rund 3,5 Milliarden US-Dollar.

Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung der Partnerschaft habe sich Julius Bär entschlossen, ihre Beteiligung zu erhöhen, heisst es in der Mitteilung. Mexiko sei die zweitgrösste Volkswirtschaft Lateinamerikas und stelle für Julius Bär einen Kernmarkt in der Region dar, so die Bank.

Das derzeitige Managementteam von NSC Asesores unter der Leitung von CEO Claudio Núñez und seiner Stellvertreterin Mariví Esteve de Murga bleibt bestehen.