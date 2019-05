Junger Lenker nach Sekundenschlaf auf A4 in Heck von Car geprallt

Am Samstagabend ist ein 18-jähriger Autofahrer auf der A4 in Hünenberg ZG am Steuer eingeschlafen. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Reisecars. Der Autofahrer wurde mittelschwer verletzt.