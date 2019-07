Justizbehörden mehrerer Länder lassen Drogenhändler auffliegen

Justizbehörden in Staaten rund um den Globus, darunter die Schweiz, haben einen Drogenhändlerring auffliegen lassen. Über eine Tonne Kokain und zwei Millionen Euro in bar wurden beschlagnahmt, wie Europol am Donnerstag meldete. 16 Personen wurden festgenommen.