Keine Hoffnung auf Überlebende nach Unwetter im Wallis Nach dem Unwetter im Unterwallis mit zwei Vermissten geht die Polizei vom Schlimmsten aus. Es bestehe keine Hoffnung, dass der 37-jährige Mann und das 6-jährige Mädchen das Unglück überlebt hätten.

Der Fluss trat über die Ufer und riss ein Auto mit zwei Menschen mit. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Im Schlamm sind die Überreste eines Fahrzeugs zu erkennen. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Der Fluss Losentze war am Sonntagabend bei Chamoson VS über die Ufer getreten und hatte ein Auto fortgeschwemmt. Ein 37-jähriger Genfer und ein sechsjähriges Mädchen werden seither vermisst. Die Sucharbeiten sind weiter im Gange. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Auch ein Tennisplatz wurde mit Schutt und Geröll überschwemmt. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Auch die Hängebrücke für Fussgänger wurde beschädigt. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Das Wrack eines Fahrzeugs in den Schlammmassen. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Die Suche nach den Vermissten wird fortgesetzt. Die örtliche Polizei, Hilfskräfte und zahlreiche Feuerwehrleute sind mit rund 70 Personen im Einsatz. Auch ein Helikopter beteiligt sich an der Suche. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) Der wild gewordene Fluss hinterliess eine Schneise der Zerstörung. (Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT) 8 Bilder Keine Hoffnung auf Überlebende nach Unwetter im Wallis

(sda)

Die Chancen, den Mann aus Genf und das Mädchen aus Frankreich lebend zu bergen, seien «gleich Null», sagte Alexandre Praz von der Kantonspolizei Walliser am Montagnachmittag vor den Medien in Chamoson VS.

Seit Sonntagabend versuchen die Rettungsdienste bislang erfolglos, das Auto zu finden, in dem beiden in den Fluten gefangen waren. Der Wagen wurde vom Fluss Losentze bei Chamoson mitgerissen, nachdem dieser über die Ufer getreten war.

Der wild gewordene Fluss schwemmte zwei Autos fort. Während eines der beiden Autos leer war, befanden sich im anderen Wagen der Mann und das Kind. Im Verlauf der Nacht wurde das Fahrzeug, in dem sich keine Insassen befunden hatten, in der Nähe eines Schiessstandes ausserhalb Chamoson gefunden.