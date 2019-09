Klimabewegung will Wahlbeteiligung mit Zeitung erhöhen

Mit einem Klimablatt, das Ende Monat kostenlos an alle Schweizer Haushalte versendet werden soll, will die Klimastreikbewegung Wählerinnen und Wähler an die Urne bringen. Die Finanzierung der rund 3,8 Millionen Exemplare ist aber noch nicht gesichert.