KOF senkt BIP-Prognose auf +1,0 Prozent - Beschleunigung im 2020 Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich prognostiziert für die Schweizer Wirtschaft im laufenden Jahr ein deutlich schwächeres Wachstum. Im Rahmen ihrer Frühjahrsprognose senkt sie ihre Vorhersage für das BIP-Wachstum 2019 auf +1,0 von +1,6 Prozent.

KOF senkt BIP-Prognose 2019 auf +1,0 Prozent - Beschleunigung im Jahr 2020 erwartet. (Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY)

(sda/awp)

Für 2020 gehen die KOF-Ökonomen dann wieder von einem Wachstum von 2,1 Prozent aus. Ähnliche Entwicklungen hatten vorher schon andere Prognoseinstitute vorhergesagt.

Die Schweizer Wirtschaft befinde sich in einem schwierigen Umfeld, schreibt die KOF zur Begründung und erwähnt die Unsicherheit durch den Brexit, die wirtschaftliche Abkühlung in China sowie den Abschwung im Euroraum. Dadurch hätten sich die Erwartungen der exportorientierter Unternehmen verschlechter. Erst im zweiten Halbjahr sei mit einer anziehenden Exportentwicklung zu rechnen, so die KOF weiter.

Wenige Impulse seien auch vom Konsum zu erwarten, weil sich die schwache Reallohnentwicklung im laufenden Jahr fortsetzen werde, heisst es weiter. Real - also um die Teuerung bereinigt - gebe es 2019 wohl nur ein Lohnwachstum von 0,4 Prozent.