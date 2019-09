Lagergebäude in Seewen SZ durch Brand fast vollständig zerstört

Am Montagabend ist in Seewen im Kanton Schwyz ein Lagergebäude einer Sicherheitsfirma in Brand geraten. Die Ursache sei ein brennender Quad gewesen, teilte die Kantonspolizei Schwyz in einer Medieninformation in der Nacht auf Dienstag mit.