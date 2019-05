Läufer aus Zürich stirbt an Gran-Prix von Bern kurz vor Zieleinlauf Am Grand-Prix (GP) von Bern ist am Samstag ein 41-jähriger Läufer aus Zürich kurz vor dem Ziel zusammengebrochen. Obwohl er sofort reanimiert wurde, verstarb er danach im Spital.

(sda)

Die Todesursache war vermutlich ein medizinisches Problem, wie das Organisationskomitee des GP am Sonntag in einer Mitteilung schreibt. Demnach ist es der vierte Todesfall in der 38-jährigen Geschichte des Volkslaufes von Bern, zuletzt verstarb 2010 jemand.

Am GP in Bern gibt es für Erwachsene zwei verschiedene Läufe, der längste davon geht über 16,093 Kilometer. Beim Altstadt Grand Prix werden 4,7 Kilometer zurückgelegt.