Lawinenfachmann für Berner Freibad Weyermannshaus

Das Berner Freibad Weyermannshaus ist in vielerlei Hinsicht speziell: so verfügt es über das grösste Schwimmbecken der Schweiz. Im Notfall muss der Bademeister per Boot zur Mitte des Beckens ausrücken. Und nun hat das «Weyerli» auch noch einen Lawinenfachmann.