Leeres Tankschiff prallt in Basel nach Motorpanne in Mauer

Ein leeres Tankschiff ist am Dienstagabend in Basel auf dem Rhein nach einer Motorenpanne in eine Mauer am Ufer geprallt. Der Schiffsführer und die drei Matrosen an Bord blieben bei der Kollision unverletzt. Am Schiff sowie am Ufer entstand Sachschaden.