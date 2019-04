Lenker in Einsiedeln innerorts mit 100 Stundenkilometern unterwegs

Mit 100 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer ist ein junger Autolenker am Freitagabend in Einsiedeln in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Der 20-Jährige ist neben dem Führerausweis auch sein Fahrzeug los.