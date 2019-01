Lenker mit Ausweisentzug verursacht Unfall mit neun Verletzten

Bei einer frontal-seitlichen Kollision von zwei Personenwagen bei der Einfahrt auf die A1 in Mägenwil AG sind am Samstagmorgen neun Menschen verletzt worden. Der Unfallverursacher war trotz Entzug des Führerausweises am Steuer des Autos unterwegs.