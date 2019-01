Lieferung per Drohne: Schweiz als Vorbild

Die Schweiz ist am Weltwirtschaftsforum in Davos zum Vorbild auf der ganzen Welt geworden, was den Einsatz von Drohnen beim Transport von Blutproben angeht. Eine öffentlich zugängliche Bedienungsanleitung für Regierungen wurde am Freitag vorgestellt.