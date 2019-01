Lieferwagenlenker verletzt nach Kollision mit Abprall-Dämpfer

Ein 75-jähriger Lieferwagenlenker ist am Freitagmorgen auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern vor dem Kirchenwaldtunnel in einen Abprall-Dämpfer gefahren. Er wurde dabei verletzt, der Sachschaden ist beträchtlich.