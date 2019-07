Luxusgüterkonzern Richemont glänzt im Quartal heller als erwartet

Ein starkes Wachstum im Schmuckbereich hat dem Luxusgüterkonzern Richemont im ersten Quartal 2019/20 (per Ende Juni) mehr Einnahmen in die Kassen gespült. Richemont setzte vor allem in den Regionen «Japan» sowie «Asien» mehr teuren Schmuck ab als im Jahr zuvor.