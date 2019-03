Luzerner Fasnacht geht mit Wey-Tagwache in die zweite Runde

Die Luzerner Fasnacht ist am Montagmorgen mit der Wey-Tagwache und rund 4000 Fasnächtlern in die zweite Runde gestartet. Punkt 6 Uhr übernahm die Wey-Zunft das Zepter über das närrische Treiben. Am Nachmittag findet als nächster Höhepunkt der Wey-Umzug statt.