Marihuana bleibt unter CBD-Hanfprodukten das beliebteste

Produkte aus CBD-Hanf haben sich in der Schweiz etabliert. Am häufigsten wird das legale Gras nach wie vor in Form von Marihuana geraucht. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer konsumieren ausserdem Tabak, E-Zigaretten und illegales Cannabis.