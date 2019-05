Masi in Lugano: Der Berner Franz Gertsch trifft Gauguin und Munch

Der Schweizer Künstler Franz Gertsch an der Eröffnung der Ausstellung «Gertsch - Gauguin - Munch» im Museo d'arte della Svizzera italiana (Masi) in Lugano am Freitag. Die Ausstellung ist vom 12. Mai bis 22. September zu sehen. (Bild: KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI)