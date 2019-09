Maurer am Klimagipfel: Weniger Ideologie - mehr Innovation

Uno-Generalsekretär António Guterres ist zufrieden mit dem von ihm einberufenen Klimagipfel in New York. «Heute in dieser Halle hat die Welt klare und konkrete Initiativen aufgezeigt», sagte Guterres zum Abschluss des Gipfels in New York am Montagabend (Ortszeit).