Mottbrand in Alphütte - Feuerwehr kommt im Helikopter

Auf der Alp Mädems bei Mädris-Vermol SG ist am Samstag in einer Alphütte ein Mottbrand ausgebrochen. Da die Alp anders nicht zu erreichen ist, musste die Feuerwehr mit einem Helikopter anrücken. Die Brandursache war am Sonntag nicht bekannt.