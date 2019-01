Mutmasslicher Raser muss sich vor der Justiz verantworten

Die Berner Kantonspolizei hat am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle in Wynigen BE einen Autofahrer mit 160 km/h geblitzt. Auf der Strecke beträgt die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Der junge Mann wird sich vor der Justiz verantworten müssen.