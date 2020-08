Mutter mit ihren Kindern tot in Auto in Uitikon ZH aufgefunden

Am Montagmorgen sind in Uitikon ZH in einem abgestellten Personenwagen die drei leblosen Körper einer Frau und zweier Kinder aufgefunden worden. Es handelt sich um eine 30-jährige Frau aus Deutschland und ihre beiden 4-jährigen Mädchen.