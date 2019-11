Nächtliches Erdbeben erschüttert das Wallis Ein leichtes Erdbeben hat in der Nacht auf Dienstag das Zentralwallis erschüttert. Das Epizentrum lag unweit des Sanetschpasses nördlich von Sitten. Beim Erdbebendienst der ETH gingen in der Folge Dutzende Meldungen von Bürgern über die Erschütterung ein.

(sda)

Das Beben ereignete sich um 1.54 Uhr mit einer Magnitude von etwa 3,4 auf der Richterskala in einer Tiefe von 4,7 Kilometern, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) in einer ersten automatischen Mitteilung bekannt gab. Das Erdbeben dürfte demnach in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden sind bei dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.

In der Schweiz kommt es immer wieder zu meist kleineren Erdbeben. Für das laufende Jahr zählte der SED bislang rund 1200 Erdstösse. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Beben mit Magnituden ab etwa 2,5.

Region mit höchster Gefährdung

Insgesamt liegt die Erdbebengefährdung der Schweiz im europäischen Vergleich auf mittlerem Niveau. Starke Erdbeben bis zu einer Magnitude 7 sind möglich, aber deutlich seltener als in hoch gefährdeten Gebieten wie Italien oder der Türkei.

Das Wallis ist die Region mit der höchsten Gefährdung, gefolgt von Basel, Graubünden, dem St. Galler Rheintal, der Zentralschweiz und der übrigen Schweiz.