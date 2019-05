Nestlé baut Tiefkühlvertrieb in USA um und streicht 4'000 Jobs

Im Zuge der von Nestlé angekündigten Umstellung des Liefersystems von Pizza und Eiscreme in den USA in diesem Jahr werden einem Medienbericht zufolge 4'000 Stellen gestrichen. Am Vorabend hatte der Lebensmittelkonzern an einem Investorentag über die Pläne informiert.