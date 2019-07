Nestlé wächst im ersten Halbjahr organisch um 3,6 Prozent

Bei Nestlé haben in der ersten Jahreshälfte 2019 die Verkäufe in den USA und in Brasilien das Wachstum angetrieben. Der Nahrungsmittelriese steigerte Umsatz und Profitabilität. Für das Gesamtjahr wurde der Ausblick bestätigt.