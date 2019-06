Nestlé Waters wird in den Vogesen rund 120 Arbeitsplätze abbauen

Nestlé wird sein Wassergeschäft in Frankreich restrukturieren. In der Folge werden an den Abfüllstandorten Vittel und Contrexéville in den Vogesen rund 120 von aktuell 1'000 Arbeitsplätzen abgebaut.