Das Negativ-Logo funktioniert auf den dunkelblauen Jacken nicht: Blau und weiss wirken vertauscht. (Bild: VBZ) Auf den Fahrzeugen hingegen stimmt das neue Wappen. (Bild: VBZ) Am 12. August präsentierten die Verkehrsbetriebe Zürich die neuen Uniformen. Das scheinbar falsche Zürich-Wappen blieb vorerst unbemerkt. (Bild: KEYSTONE/WALTER BIERI) 3 Bilder Neue VBZ-Uniformen mit scheinbar falschem Züri-Wappen

(sda)

1550 Mitarbeiter der VBZ tragen eine Uniform. Weil der bisherige Lieferant die jetzige Uniform aus dem Sortiment nimmt, erhalten sie eine neue. Ab dem 17. September kommt diese zum Einsatz.

Vorgestellt wurde das Kleidungs-Set bereits vor einem Monat. Doch jetzt kommt Irritation auf, wie Tele Züri am Mittwoch berichtete: Das Wappen im Logo auf der Brust wird von den meisten Betrachtern als verkehrt wahrgenommen: Die blaue Hälfte liegt rechts-oben anstatt links-unten. Die weisse Hälfte befindet sich analog links-unten anstatt rechts oben.

VBZ verwenden Negativ-Logo

Laut VBZ handle es sich dabei nicht um einen Fehler, sondern um ein sogenanntes Negativ-Logo. In der Regel wird diese Negativdarstellung bei einfarbigen Logos auf farbigem Hintergrund verwendet. Allerdings wird das Negativ-Logo wieder auf positiv gedreht, wenn es nicht funktioniert - etwa auf blauem Hintergrund. So geschehen auf den VBZ-Fahrzeugen.

Bei den silbrigen Aufdrucken auf den neuen dunkelblauen Jacken wurde dies nicht so gehandhabt, wie die VBZ in einer Stellungnahme mitteilten. Rückmeldungen zeigten nun aber, dass dies nicht korrekt wirke, da das Blau der Uniform so auf der rechten Seite des Zürcher Wappens zu liegen kommt.

VBZ einsichtig

«Wir bedauern die entstandene Verwirrung und stimmen zu, dass der Logodruck der VBZ besser wirkt, wenn bei einem blauen Hintergrund das Logo jeweils so angepasst wird, dass die blaue Farbe auf der linken Seite des Wappens von Zürich zu sehen ist», schreiben die Verkehrsbetriebe.

Zukünftig wollen die VBZ die Drucke auf den Jacken anpassen. Die bereits gedruckten und verteilten Jacken der neuen Uniform werden für ihren Lebenszyklus allerdings weiter verwendet. Aus Ressourcen- und Kostengründen sei es unverhältnismässig diese zu entsorgen. Eine komplette Neuausrüstung kostet etwa 1300 Franken. Wie viel davon die Jacken ausmachen, ist nicht bekannt.